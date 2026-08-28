Completare al più presto il Consiglio direttivo del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, ancora privo di metà dei componenti indicati dalla Comunità del Parco. È la richiesta della presidente dell’ente, Rosanna Giudice, rivolta alla presidente della Comunità del Parco Alessandra Todde, con una lettera inviata per conoscenza anche al presidente della Provincia Settimo Nizzi e al sindaco di La Maddalena Fabio Lai. «Ad oggi, il Consiglio Direttivo risulta ancora privo di quattro degli otto componenti di competenza della Comunità del Parco». Una situazione protrattasi nel tempo che, scrive, ha inciso sulla piena funzionalità dell’organo di indirizzo e programmazione e ha impedito anche la nomina del vicepresidente del Parco.

Per Giudice il completamento degli organi collegiali ha rilievo anche per assicurare continuità alla rappresentanza istituzionale e le necessarie sostituzioni in caso di assenza o impedimento del presidente. «In una fase nella quale il Parco è chiamato ad affrontare questioni di particolare delicatezza e rilevanza, ritengo pertanto che il completamento degli organi collegiali costituisca una priorità nell’interesse dell’Ente, della Comunità del Parco e, più in generale, dell’intero territorio dell’Arcipelago».

La sollecitazione arriva dopo una stagione estiva segnata, evidenzia la Giudice, da una presenza particolarmente intensa di diportisti, con una significativa pressione sulle aree di maggior pregio ambientale. La presidente ricorda anche i comportamenti non rispettosi delle zone tutelate e condivide la necessità di rafforzare le attività di controllo e vigilanza chiedendo alla Todde che venga convocata «con la necessaria sollecitudine, la Comunità del Parco», così da procedere alle nomine dei componenti mancanti del Consiglio direttivo.

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