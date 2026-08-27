Proiezioni, masterclass, convegni e la premiazione dei concorsi che scoprono e promuovono i nuovi talenti della scrittura audiovisiva italiana. Dal 23 al 27 settembre a La Maddalena torna il Premio Solinas - dal 1985 il più importante riconoscimento italiano per la scrittura cinematografica e l'audiovisivo.

Per cinque giorni l’isola diventerà ancora una volta il punto d'incontro tra creatività, industria e pubblico con attività che vedranno coinvolti oltre 150 professionisti del settore audiovisivo tra autori, produttori, registi, broadcaster, critici e operatori culturali.

Nato a La Maddalena, il premio Solinas è oggi una bottega creativa attiva tutto l'anno. «In oltre quattro decenni di storia – si legge in una nota - ha sostenuto il ricambio generazionale, portando alla realizzazione e distribuzione di ben 189 prodotti audiovisivi, tra cui 166 film».

L'evento si conferma inoltre un importante volano culturale e turistico per l'arcipelago: dai pitch informali organizzati in barca tra finalisti e produttori, fino alla collaborazione con gli studenti dei Licei dell'Istituto Garibaldi. Confermata infine l'attenzione alla sostenibilità con la quarta edizione di “Ciak si Pianta”, l'iniziativa di riforestazione per la compensazione delle emissioni della manifestazione.

(Unioneonline/A.D.)

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