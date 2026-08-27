«Alla fine avevamo ragione noi». È il commento del gruppo consiliare Oltre le Bocche, con i consiglieri Dario Giagoni, Ilaria Battino e Andrea Pilia, alla deliberazione della Giunta guidata dalla sindaca Nadia Matta che individua una nuova area per la realizzazione del parcheggio pubblico attrezzato, in località Li Lucianeddi, al posto della precedente localizzazione di Strada Muzzeddu-La Funtana.

La decisione arriva dopo il parere non favorevole espresso, allo stato degli atti, dal Settore Gestione del Territorio sulla precedente soluzione, a causa delle criticità emerse nella verifica della conformità urbanistica e della consistenza degli standard del comparto C3.14. L’Amministrazione ha quindi individuato una soluzione alternativa per consentire la prosecuzione dell’intervento e salvaguardare i finanziamenti. La nuova area di Li Lucianeddi, Comparto D2 del Puc, è già acquisita al patrimonio comunale e già destinata a parcheggio pubblico. Il nuovo parere urbanistico è favorevole, ma condizionato: l’area dovrà restare aperta a tutti i veicoli e alla collettività, senza riserve esclusive per i camper, integrando gli stalli per le auto con le piazzole attrezzate. Il progetto prevede infrastrutture per la ricarica dei veicoli, sistemi per il conferimento e lo scarico dei reflui, coperture, impianti fotovoltaici e ulteriori opere di efficientamento energetico.

L’intervento complessivo vale 780 mila euro: 450 mila euro di risorse regionali nell’ambito della programmazione territoriale “La Città di Paesi della Gallura” e 330 mila euro di fondi Pnrr Green Communities. Gestione e attuazione restano in capo all’Unione dei Comuni Alta Gallura, chiamata a rimodulare la progettazione sulla nuova localizzazione.

Oltre le Bocche rivendica le contestazioni già sollevate sulla scelta di La Funtana e richiama la discussione avvenuta in Consiglio comunale in occasione dell’interrogazione presentata dal gruppo.

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