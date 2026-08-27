Si conclude venerdì 29 agosto a Cannigione l’edizione di ECHO dei GIGANTI, progetto musicale e formativo promosso dal Comune di Arzachena con l’associazione culturale FOLA, nato da un’idea di Renato Tanchis, Antonio Fresi e Fabio Orecchioni. Sul palco saliranno 15 artisti emergenti: 13 giovani selezionati tra i partecipanti arrivati dalla Gallura e dal resto della Sardegna, con due DJ in apertura.

L’appuntamento chiude tre giorni di masterclass dedicate al mercato discografico, alla produzione e alla dimensione live. Oltre 50 ragazzi si sono confrontati con professionisti come Renato Tanchis, direttore di Warner Music e ADA Music Italia, Max Moroldo, fondatore di Do It Yourself e vicepresidente di PMI, Gianni Bini, CEO di House of Glass, e Rory Di Benedetto, autore e talent scout.

Durante gli incontri i partecipanti hanno presentato i propri brani inediti e approfondito i meccanismi dello sviluppo di un percorso artistico. Da questo lavoro sono state individuate le proposte destinate all’esibizione finale. Il progetto avrà anche un seguito discografico: i brani confluiranno in una compilation ufficiale curata da HOG Music e distribuita sulle principali piattaforme digitali da ADA / Warner Music Italia.

«Arzachena continua a scommettere sui giovani e sulla musica. Attraverso spazi dedicati ed eventi dinamici —con tantissime iniziative sul territorio che hanno animato l’estate 2026— e anche noi vogliamo offrire ai ragazzi della zona nuove opportunità di espressione e condivisione. Grazie di cuore all'Assessore Nicoletta Orecchioni per aver creduto fin da subito in questa visione. L'obiettivo comune è trasformare questo format in un appuntamento ricorrente, una vera cassa di risonanza per l'energia e il talento delle nuove generazioni sarde», dichiara Tanchis.

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