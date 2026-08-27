Benedizione e taglio del nastro per i campetti di calcio Faravelli, inutilizzati da 18 anni, da quando cioè furono realizzati nell’ambito dei lavori del G8. Ora, sono stati messi a disposizione della comunità dopo un intervento di riqualificazione realizzato dal Comune di La Maddalena e grazie a una convenzione con la Marina Militare valida fino al 2043.

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Fabio Lai, Francesco Maffiola, comandante del presidio e della Scuola Sottufficiali della Marina Militare, Michele Esposito, delegato a Cultura e Politiche giovanili, e Rosalba Di Fraia, consigliera delegata al Turismo.

«Una nuova opera pubblica che si consegna alla città, in questo caso si consegna soprattutto ai ragazzi», ha affermato il sindaco, Fabio Lai. L’area, assegnata al Comune di La Maddalena, è stata completamente riqualificata. «Più giovani fanno sport, meno giovani sono in strada. E questa è una vittoria per tutti», ha sottolineato il sindaco.

«Uno dei motori della nostra attività è anche avere un occhio di riguardo al benessere della comunità in cui ci troviamo», sono state le parole del comandante Francesco Maffiola. «Abbiamo concretamente dato l'opportunità di riportare alla luce un'area, che realizzata nel 2008, non aveva visto l'utilizzo concreto da parte di noi militari; e abbiamo ritenuto opportuno trovare una soluzione per offrire alla comunità un ulteriore spazio di sport, rientrando in quella che è la strategia dell'amministrazione comunale».

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