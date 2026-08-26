Dramma senza fine per il marito della commercialista riminese vittima di un frontale sulla Olbia-Arzachena. È stata effettuata l’autopsia sul corpo della vittima e risulta formalmente indagato per omicidio stradale il marito della donna, un professionista di 50 anni.

Stando ai rilievi della Polizia Stradale di Olbia, la Citroen guidata dall’uomo, per ragioni di accertare, ha superato la linea di mezzeria in uno dei tornanti della Ss 125, invadendo la corsia opposta di marcia e impattando contro un furgone. Stando sempre ai rilievi di Polstrada, il mezzo commerciale era posizionato regolarmente sulla carreggiata, al momento del frontale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 21 agosto. Stando al poco che trapela dall’inchiesta della Procura di Tempio, la causa del decesso della donna sarebbe un violento colpo alla testa.

Oltre alle eventuali responsabilità della persona al volante della Citroen (tutte da dimostrare) il dato che emerge è la pericolosità della strada Olbia Arzachena. Nei tornanti si formano lunghissime file di auto, spesso sorpassi azzardati e invasioni di corsia sono la causa di incidenti.

Dall’inizio dell’estate sono avvenuti una decina di episodi gravi, con diversi feriti e auto pesantemente danneggiate.

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