A Porto Cervo iniziano oggi le celebrazioni per la Festa Patronale di Maria Santissima Stella Maris. Alle 19, nella chiesa di Stella Maris sono in programma i Vespri solenni. Il momento centrale della festa sarà domani, venerdì 28 agosto, quando alle 18 verrà celebrata la Messa solenne presieduta da monsignor Roberto Fornaciari, vescovo di Tempio-Ampurias. La funzione sarà accompagnata dal coro di Loiri e dal coro parrocchiale Stella Maris.

Al termine della celebrazione si svolgerà la tradizionale processione a mare con il simulacro della Beata Vergine, uno dei momenti più rappresentativi della ricorrenza. Ad accompagnarla saranno la Confraternita Stella Maris, la banda musicale e il gruppo folk Santa Maria di Arzachena. La serata proseguirà con i fuochi d’artificio e, al rientro, con la cena conviviale in piazza Stella Maris, organizzata grazie alla collaborazione tra parrocchiani, Smeralda Holding, Consorzio Costa Smeralda e ristoratori del territorio. Alle 22 è previsto il concerto della Hollywood Band. La manifestazione è organizzata dalla Parrocchia Stella Maris e dall’associazione Mare Nostrum, con il patrocinio del Comune di Arzachena.

Sull’importanza dell’appuntamento è intervenuto Renzo Persico, presidente del Consorzio Costa Smeralda: «una ricorrenza profondamente legata alla storia e all’identità di Porto Cervo, un’occasione preziosa per raccontare la dimensione più autentica del territorio e della comunità che lo vive durante tutto l’anno».

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