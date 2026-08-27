L’appuntamento a Luogosanto è per domenica prossima 30 agosto quando, all’interno del municipio, sarà inaugurata la nuova sede della Biblioteca comunale.

Concepita come spazio dedicato alla cultura e alla conoscenza, la Biblioteca vuole essere soprattutto un luogo aperto alle persone e alle nuove generazioni: un punto di incontro e di crescita.

«Vogliamo che sia una Biblioteca viva», afferma il sindaco Agostino Pirredda. «Non semplicemente una nuova sede per i libri, ma un luogo nel quale incontrarsi, studiare, confrontarsi, sviluppare idee e creare occasioni di crescita. Abbiamo realizzato gli spazi e i servizi, ma da domenica saranno soprattutto i cittadini a doverli riempire e a dare loro vita».

Anche la collocazione all’interno del Palazzo comunale, in piazza della Basilica, rafforza questa idea: uno spazio culturale nel cuore del paese, facilmente accessibile e inserito nella vita quotidiana della comunità. L’inaugurazione, alle 19.30 di domenica, è inserita nel programma della Festa Manna di Gaddura e coincide con il primo giorno della Novena, dedicato a «La Festa di li Steddi», la Festa dei Bambini. «Abbiamo voluto inserire l’inaugurazione nel programma della Festa Manna e proprio nella giornata dedicata ai bambini, perché credo che ci sia una bella continuità tra questi due momenti», afferma ancora il sindaco Agostino Pirredda. La Biblioteca nasce così come un presidio culturale per la comunità.

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