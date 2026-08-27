La chiusura dell'estate di Trinità d'Agultu è affidata a un evento originale: domenica 30 Agosto in a partire dalle ore 19 si svolgerà “Mani di Pratta”.

Si tratta di una mostra-mercato in cui artigiani, hobbisti e creatori porteranno in piazza Addis manufatti e opere rigorosamente fatte a mano, frutto di una creatività che affonda le radici nella arte e nelle tradizioni. Prevista anche una esposizione di antichi strumenti musicali.



Tra le iniziative anche la performance live di Piero Del Drò, artista che dipinge direttamente sulla pelle nuda delle modelle, trasformandola in una tela dove prendono vita gli abiti tradizionali sardi.

La serata ha in scaletta anche una cena per tutti a base di carne arrosto e nel dopo cena la musica della band Prendas che farà riscoprire i suoni del Mediterraneo.

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