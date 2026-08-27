Il teatro torna tra le pietre millenarie del nuraghe Albucciu. Venerdì 28 agosto, alle 21, il sito archeologico ospiterà “Puck’s List – B-Sides di un Sogno di Mezza Estate”, spettacolo con regia e drammaturgia di Nicolò Columbano e con Giovanni Scanu, Anastasia Castagno e Caterina Pietronudo.

L’appuntamento rientra nella stagione estiva 2026 promossa dal Comune di Arzachena e punta a unire spettacolo dal vivo e valorizzazione del patrimonio archeologico, rafforzando l’offerta legata al turismo culturale. L’iniziativa è organizzata da Deamater in collaborazione con Geseco, società che gestisce i siti archeologici del territorio, nell’ambito del calendario “Arzachena Eventi 2026” promosso dal delegato alla Cultura Giovanni Carta. Due le formule previste per il pubblico. Il biglietto per il solo spettacolo costa 15 euro. In alternativa è disponibile un pacchetto da 25 euro con ingresso alle 19, scelta del posto, visita guidata al nuraghe con audioguida e aperitivo prima della rappresentazione.

La serata conferma la volontà di utilizzare alcuni dei luoghi simbolo dell’archeologia arzachenese come scenari per eventi culturali capaci di offrire una diversa chiave di lettura dei siti e di ampliare le occasioni di fruizione anche nelle ore serali. Informazioni e prenotazioni sul sito www.deamater.it o via WhatsApp al numero 329 587 9388.

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