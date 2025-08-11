Palau, scontro frontale tra 2 auto: 5 feriti, uno in codice rosso con l’elisoccorsoViolento l’impatto fra le vetture, il più grave è stato trasportato al Santissima Annunziata di Sassari
Scontro frontale tra due autovetture stamattina a Palau. Violento impatto tra le macchine e cinque feriti, di cui quattro, le cui condizioni non destavano preoccupazione, sono stati condotti al pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia.
L’altra persona invece, politraumatizzata, con fratture al bacino e agli arti inferiori, è stata trasferita con l’elisoccorso del 118, in codice rosso per dinamica, all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari.
Secondo le prime informazioni l’uomo non sarebbe in pericolo di vita.