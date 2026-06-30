Saranno riqualificate le due rotatorie d’ingresso a Palau, nel collegamento tra la Statale 125 e il centro urbano, migliorandone sicurezza, decoro e funzionalità. E’ quanto deciso dalla Giunta comunale che ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione.

Si tratta di due snodi viari importanti per l’ingresso e l’uscita dal paese: il primo in corrispondenza della diramazione verso la zona artigianale di Liscia Columba, il secondo verso Porto Rafael e Punta Sardegna. L’obiettivo dell’amministrazione è migliorare la funzionalità delle rotatorie, preservare le aree verdi e garantire maggiore sicurezza alla circolazione stradale. Gli interventi previsti riguarderanno in particolare la rimozione dei cordoli esistenti, la realizzazione di scavi e fondazioni, la posa di nuovi cordoli sormontabili e di pavimentazioni in granito. Sono inoltre previsti lo spostamento dei sistemi di illuminazione e dei relativi collegamenti elettrici, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione con vasca interrata e pompa sommersa, il rifacimento del prato e la sistemazione complessiva del verde.

Per la realizzazione dell’opera il Comune ha destinato una quota dell’avanzo di amministrazione pari a 320mila euro, destinata alle spese di progettazione e realizzazione. Con l’approvazione del documento la Giunta ha dato mandato agli uffici di avviare gli atti successivi necessari all’affidamento e alla realizzazione dei lavori.

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