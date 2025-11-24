L’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Palau, Paola Esposito, annuncia l’avvio dell’aggiornamento del Piano di Protezione Civile Comunale, con particolare attenzione al censimento delle persone fragili.

L’iniziativa, spiega l’assessora, è parte fondamentale delle attività di prevenzione che il Comune mette in campo per fronteggiare eventuali emergenze legate a eventi calamitosi.

Il censimento riguarda tanto i residenti quanto i non residenti ma domiciliati a Palau che, per condizioni quali disabilità, età avanzata, malattia, infortunio o età infantile, necessitano di assistenza prioritaria.

«Disporre di un quadro preciso delle fragilità presenti sul territorio – sottolinea Esposito – ci permette di coordinare gli interventi di soccorso in modo rapido ed efficace, garantendo a tutti pari livelli di sicurezza in caso di calamità, indipendentemente dalla condizione fisica, sensoriale o cognitiva».

L’amministrazione assicura che la raccolta dei dati avverrà nel pieno rispetto della normativa sulla privacy. Trattandosi di una procedura complessa, il Comune invita i cittadini a collaborare segnalando le persone non autosufficienti tramite l’apposito modulo, scaricabile dal sito istituzionale. Il documento, indirizzato al Responsabile del settore Socio-Culturale, dovrà essere consegnato all’ufficio protocollo o inviato via PEC all’indirizzo protocollo@pec.palau.it entro le ore 12.00 del 15 dicembre prossimo.

© Riproduzione riservata