Innovazione e sicurezza urbana: Arzachena cerca un funzionario di polizia locale con competenze ICTAl via uno dei primi concorsi ICT in Italia e primo in Sardegna
Il Comune di Arzachena cerca un esperto informatico, che sia ufficiale di polizia locale, introducendo nel proprio organico una figura con questo importante, apicale ruolo. Lo scopo è quello di dotare il corpo di una figura particolarmente competente in ambito informatico e tecnologico, per rispondere alle nuove esigenze, attuali e future. Sotto le direttive del dirigente comandante, Simone Testa, il funzionario di polizia locale-esperto informatico, contribuirà sia al coordinamento di attività specialistiche, sia all’innovazione dei processi e degli strumenti di servizio.
«Si tratta di uno dei primi concorsi in Italia a prevedere un ufficiale di polizia locale con competenze ICT così specialistiche - scrive l’amministrazione comunale - nonché del primo bando in Sardegna per questo ruolo grazie a cui dare impulso ai sistemi tecnologici che incidono direttamente su sicurezza urbana, videosorveglianza evoluta, integrazione e gestione dei flussi informativi, sicurezza e integrità dei dati, interoperabilità tra piattaforme e sviluppo di strumenti digitali a supporto dell’operatività quotidiana».
Il nuovo ufficiale esperto informatico lavorerà su ambiti di preminente interesse pubblico, contribuendo a rendere più affidabili ed efficienti le infrastrutture tecnologiche e valorizzando, nel rispetto delle regole, l’uso delle informazioni a supporto del controllo del territorio. Le candidature devono essere presentate esclusivamente tramite portale InPA entro venerdì 30 gennaio 2026.
Il bando integrale e i requisiti sono consultabili su InPA e nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso del sito www.comune.arzachena.ss.it