«Si tratta di un cortometraggio nel quale gli attori principali sono i pescatori», afferma Sandro Villani, consigliere comunale delegato all’Area Marina Protetta di Capo Testa-Punta Falcone. «Partendo dal porto, come luogo della memoria, i pescatori racconteranno le loro avventure e la loro vita in mare; con loro anche alcune donne, perché nelle famiglie di pescatori queste restavano a casa aspettando il rientro dei mariti, dei figli o dei padri».

Fu soprattutto tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento che diverse famiglie di pescatori provenienti dalla Campania, in particolare da Ponza, si stanziarono a Santa Teresa, dando vita a una comunità che nel tempo andò ad integrarsi con quella locale e con quella proveniente, successivamente, dall’entroterra gallurese, pur mantenendo tuttavia le proprie usanze e caratteristiche nonché i legami con i familiari oltre Tirreno.

Il lavoro è stato commissionato dall’Area Marina Protetta ed è stato realizzato da Andrea Rotta, che ne è il regista, e da Santo Acciaro. C’è stato un tempo, a Lungoni, il cui porto, è scritto nella presentazione, «era poco più di un’insenatura di acque poco profonde, ‘pieno di pesci’ e i pescatori, provenienti per lo più dall’isola di Ponza, che sostavano per il solo periodo della pesca all’aragosta. Poi c’è stato il tempo in cui la bellezza e la ricchezza dei luoghi hanno fatto la differenza, consentendo di mettere su famiglia e di animare tutto l’anno quello che sarebbe poi diventato il nostro porto. Adesso è arrivato il tempo di riscoprirci con la proiezione del docufilm “LungoMare, storie di porto e pescatori». Il cortometraggio sarà proiettato sabato prossimo, 10 gennaio, alle ore 18.00, presso il Teatro Nelson Mandela. Al termine della proiezione, informa Sandro Villani, Andrea Rotta aprirà un breve dibattito, con l’intervento anche degli stessi protagonisti.

Il docufilm “LungoMare, storie di porto e pescatori” era stato proiettato in anteprima lo scorso 17 dicembre presso la Sala Taphros, alla stazione marittima, nel corso degli eventi, sviluppatisi in quattro giornate, organizzati nell’ambito della Festa d’Inverno dell’Area Marina Protetta.

© Riproduzione riservata