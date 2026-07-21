L’Amministrazione Manna ha varato il calendario degli eventi celebrativi per il centenario della nascita di Rafael Neville Rubio Argüelles, V conte di Berlanga y del Duero, ideatore e fondatore di Porto Rafael, borgo conosciuto in tutto il mondo. Una «figura che ha lasciato un’impronta profonda nella storia urbanistica, culturale e sociale del territorio di Palau».

Le celebrazioni si apriranno il 19 agosto, nella chiesetta di Santa Rita, a Porto Rafael, con la tumulazione delle sue spoglie mortali e la celebrazione di una messa in suffragio. Il 21 agosto, giorno della nascita di Rafael Neville, Porto Rafael ospiterà una giornata di festa aperta alla comunità, con intrattenimento musicale, animazione nella piazzetta e momenti di socialità che richiameranno lo spirito conviviale che ha caratterizzato il borgo fin dalle sue origini. Il 22 agosto, nella suggestiva cornice della Fortezza di Monte Altura, si terrà il concerto di Mario Biondi, uno dei principali eventi musicali del calendario celebrativo.

Le iniziative si concluderanno il 25 agosto, in piazza Popoli d’Europa, nel centro di Palau, con la presentazione del libro digitale «Sognare e vivere. Il sogno realizzato da Rafael Neville», frutto di un ampio lavoro di ricerca promosso dal Comune di Palau e dedicato alla ricostruzione della vita, delle opere e delle intuizioni che hanno portato alla nascita di Porto Rafael.

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