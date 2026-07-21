Olbia ospita “Un tuffo nella Olbia romana: dialogo sulla città felice tra storia, archeologia e mito”Alla scoperta della Sardegna di duemila anni fa
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Alla riscoperta di Olbia. Le tracce del glorioso passato della cittadina gallurese sono visibili e sparse sul tutto territorio, ma con l’evento “Un tuffo nella Olbia romana: dialogo sulla città felice tra storia, archeologia e mito” Hub Letteratura propone un approfondimento che potrebbe riservare non poche sorprese.
L’appuntamento, in programma venerdì 24 luglio alle 19 presso lo Spazio Frau di via Copenaghen, propone un viaggio nella Sardegna di duemila anni fa, quando l’Isola era un’inquieta provincia di Roma.
In collaborazione col sito web Italyastheromansdid.it e la delegazione CLE Sardegna, l’incontro – moderato da Daniela Cittadini, curatrice dello Spazio Frau da lei fondato con Daniele Frau – sarà aperto da una relazione dell’archeologo Rubens D’Oriano, uno dei massimi studiosi della Sardegna romana. Alla tavola rotonda interverranno Davide Sarsini, fondatore del sito Italy as the Romans did e caporedattore dell’agenzia di stampa AGI, e Salvatore Caligaris, presidente di Hub Letteratura e referente regionale del Centrum Latinitatis Europae.