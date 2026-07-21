La Maddalena celebra la Patrona: la processione al mare e i fuochiAttesa una delegazione da Ajaccio
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È in programma domani, mercoledì 22 luglio, il momento centrale della 258ª celebrazione patronale di Santa Maria Maddalena. La comunità isolana si prepara a celebrare la propria Patrona con un programma che unirà riti religiosi, tradizione marinara e partecipazione popolare. Per l’occasione è stata invitata dal Comune ed è attesa una delegazione di Ajaccio, la gemellata città corso-francese.
Le celebrazioni, organizzate dalla Classe 1976, avviate lunedì 13 luglio con la Novena, entreranno nel vivo alle 19 nella chiesa parrocchiale, dove sarà celebrata la Messa solenne presieduta dal vescovo mons. Roberto Fornaciari. Al termine della funzione, alle 20, prenderà il via la processione con il simulacro della Santa. Il corteo, accompagnato dalla Banda Musicale San Domenico Savio, raggiungerà la banchina Medaglie d’Oro, dove sarà impartita la tradizionale benedizione alle imbarcazioni presenti nel porto.
Alle 20.30 la statua della Patrona sarà imbarcata sulla motonave “Riviera di Gallura” per la processione in mare, uno degli appuntamenti più attesi e partecipati della festa. Lo sbarco è previsto alle 21, quando il corteo riprenderà il percorso verso piazza Santa Maria Maddalena per la benedizione conclusiva.
La giornata terminerà alle 23 con lo spettacolo pirotecnico, che illuminerà il cielo dell’isola e chiuderà i festeggiamenti in onore della Patrona.