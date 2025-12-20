Incidente a Olbia in via Barcellona. Per cause ancora da accertare, una donna ha perso il controllo dell’auto uscendo di strada e terminando la sua corsa fra le piante a bordo carreggiata.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per estrarre la donna dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area. Ingenti i danni al veicolo.

Per la donna, dopo le prime cure in loco dei soccorritori, è scattato il trasferimento in ospedale.
Sul posto anche la polizia locale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica.

