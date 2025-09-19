È scattato il piano di ricerca delle persone scomparse dopo la segnalazione del caso di Cinzia Pinna, la giovane di Castelsardo della quale non si hanno più notizie dal 12 settembre.

Stando a quanto è stato riferito ai Carabinieri, la ragazza si è allontanata da un locale di Palau dopo una discussione con una persona e i familiari, da quel momento, hanno perso i contatti con la giovane.

Cinzia Pinna ha 33 anni, è alta un metro e sessanta centimetri e ha i capelli castani. Domani mattina amici e familiari saranno a Palau per supportare le attività di ricerca.

La sorella di Cinzia, Carlotta, sui social ha chiesto collaborazione a chiunque avesse notizie della giovane.

