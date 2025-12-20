L’Anno Giubilare, indetto e solennemente aperto da Papa Francesco, si avvia alla sua conclusione e anche la Diocesi di Tempio-Ampurias si prepara a vivere uno dei momenti più significativi di questo tempo trascorso. Domenica 28 dicembre, in coincidenza con la Festa della Santa Famiglia, è infatti prevista la solenne chiusura del Giubileo a livello diocesano. L’appuntamento è fissato per le ore 18 nella Cattedrale di Tempio Pausania, dove si terrà la concelebrazione eucaristica diocesana presieduta dal vescovo, mons. Roberto Fornaciari.

A renderlo noto è lo stesso presule, che in un messaggio rivolto ai fedeli ha invitato sacerdoti, religiosi e laici a partecipare numerosi a questo importante momento comunitario. La celebrazione sarà occasione per rileggere il cammino compiuto durante l’Anno Santo, segnato da iniziative pastorali, momenti di preghiera e gesti di carità che hanno coinvolto l’intera Chiesa locale. «Sarà l’occasione – scrive il vescovo – per ringraziare il Signore dei doni “giubilari” ricevuti quest’anno e rilanciare il cammino per vivere quanto è stato suscitato dallo Spirito Santo», con uno sguardo rivolto al futuro e alla quotidianità della testimonianza cristiana. Per la Diocesi di Tempio-Ampurias, la celebrazione rappresenterà non solo il termine di un tempo "straordinario", ma anche un nuovo punto di partenza, chiamando la comunità a custodire e tradurre nella vita quotidiana i frutti spirituali maturati lungo il cammino giubilare. La celebrazione di Tempio Pausania si inserisce nel più ampio percorso di conclusione dell’Anno Giubilare a livello universale. La chiusura solenne avverrà infatti il 6 gennaio 2026, quando il Santo Padre Leone XIV presiederà il rito di chiusura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano.

