“Natale a Porto Cervo” continua a illuminare il borgo smeraldino tra eventi e degustazioni, con i Mercatini di Natale allestiti nella Passeggiata fino al 6 gennaio. Casette, luci, decorazioni, profumi e colori accolgono il pubblico in una intensa e magica atmosfera natalizia.

Se la musica country è stato il piatto forte della serata di ieri, venerdì, con Roby Memphis che si è esibito con il suo gruppo per un concerto arricchito dalle coreografie dei ballerini abbigliati con il tradizionale cappello e gli stivali tipici di Nashville, preceduto dalle marionette della compagnia di Nadia Imperio, risulta ricco il programma di oggi, sabato 20 dicembre: alle 18.45 la scuola di danza Aristea di Arzachena con il balletto classico e tanti giovani talenti della danza, a seguire alle 19.15 il Circolander di Priamo e Shamira Casu, l’ultimo circo sardo con acrobati, clown, musica, baby dance, popcorn e zucchero filato. Per chiudere, prevista alle 19.30 l’esibizione di Eleonora Dolcevita, che debutta a Porto Cervo, alla vigilia dell’uscita del suo ultimo singolo natalizio prodotto da Tony Renis e Tony Labriola.

Domenica 21 dicembre l’animazione inizierà alle ore 18 con lo spettacolo della compagnia Parola Bianca che proporrà “Invasioni lunari”, mentre alle 18.30 sarà protagonista la musica lirica: Quattro voci sono le voci liriche dei talenti isolani, accompagnate dal quintetto d’archi e pianoforte nell’interpretazione di alcune famose arie d’opera e celebri canzoni natalizie.

Ultimo appuntamento prima di Natale, lunedì 22 dicembre, con la musica di Fabrizio De Andrè proposta dalla tribute band sarda “Creuza de Ma”. Il calendario di eventi include la pista di pattinaggio allestita nella Piazzetta degli Archi, una delle attrazioni che ha ottenuto grande successo nella passata edizione del 2024, la Giostra per bambini, novità di quest’anno, e il grande concerto pre-Capodanno nella Piazzetta Centrale fissato per sabato 27 dicembre, con i Ricchi e Poveri. Gli eventi di “Natale a Porto Cervo”, organizzati e sponsorizzati da Smeralda Holding, in collaborazione con il Consorzio Costa Smeralda, sono patrocinati e inseriti nel calendario generale delle manifestazioni di Natale del Comune di Arzachena che prevedono eventi nella cittadina e nei borghi del Comune.

© Riproduzione riservata