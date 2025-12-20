Lo schianto
La Maddalena, incidente stradale nella notte: auto esce di strada e prende fuocoL’intervento dei vigili del fuoco ha consentito di domare subito il rogo
Incidente stradale nella notte a La Maddalena, in via Cala Chiesa.
Coinvolta un’auto, con il conducente che ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere sul ciglio della carreggiata delimitata da una bordura in cemento.
Sul posto i vigili del fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza del mezzo per un principio di incendio, e i carabinieri per i rilievi del caso.
Il conducente è uscito dall'auto illeso.
