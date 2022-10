Un’anfora antica, molto probabilmente di epoca romana, riemerge dai fondali del mare di Porto Rafael, vicino a Palau.

L’ha scoperta Nicola Garagnani, 49 anni, ingegnere bolognese in vacanza che durante un’escursione subacquea si è imbattuto nel reperto. L’anfora si trovava su un fondale a 5 metri di profondità e a una quindicina di metri dalla riva.

Il turista si è subito reso conto che non si trattava di un semplice coccio, così è riemerso e ha avvisato la Capitaneria di porto di Palau. Alle 11.30 del mattino sul posto sono arrivati i sommozzatori: Giuseppe Pincioni, lavorando per oltre 40 minuti sul fondale, è riemerso assieme a Garagnani portando in superficie l’anfora alta più di un metro e ancora intatta.

Ora è la Capitaneria a custodire il reperto, che poi andrà alla Soprintendenza per i beni archeologici. Gli esperti nei prossimi giorni valuteranno epoca, interesse storico e valore dell’anfora.

A una prima analisi sembra un’anfora di epoca romana utilizzata per trasportare olio. In quella zona in passato ci sono stati ritrovamenti risalenti anche al I e II secolo dopo Cristo.

Il sub, come prevede la legge, ha diritto a una ricompensa che può arrivare al 25% del valore di mercato.

(Unioneonline/L)

