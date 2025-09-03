Incendio nella notte al bar del porto di Palau. Le fiamme sono divampate intorno alle 5 del mattino, forse partite da un condizionatore acceso, a causa di un corto circuito

I Vigili del fuoco di Arzachena sono intervenuti in via Nazionale per domare il rogo. La squadra ha spento l’incendio e, constatata l'assenza di persone coinvolte all’interno, ha messo in sicurezza l'area.

Ingenti i danni, cause in accertamento. Sul posto i Carabinieri e la Guardia Costiera della vicina sede di Palau.

