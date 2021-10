Stamattina ad Oschiri, nella sede della fondazione Giovanna Sanna in via Monsignor Bua, è stata inoculata la terza dose del vaccino Pfizer agli ultraottantenni e i soggetti fragili. Vaccinate quasi 300 persone.

Le operazioni, coordinate da ATS di Olbia e Amministrazione Comunale, sono incominciate alle 9 e si sono concluse alle 14. Non si sono verificate defezioni. "Tutti si sono presentati regolarmente all'appello - spiega soddisfatto il sindaco di Oschiri Roberto Carta - È stata un'altra giornata molto importante per la nostra comunità, un'ulteriore dimostrazione di consapevolezza dei nostri anziani e dei soggetti fragili. Ringrazio tutto il personale dell'ATS, per la grande professionalità dimostrata, e tutte le persone che hanno dato una mano alla riuscita dell'iniziativa. Ora proseguiremo, appena ce ne sarà la possibilità, con la terza vaccinazione di altre categorie di persone".

