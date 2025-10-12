L’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia è tra i presidi ospedalieri italiani che parteciperanno, nelle prossime giornate di venerdì 17 e sabato 18 ottobre, all’iniziativa “Open Weekend Menopausa”, promossa a livello nazionale dalla Fondazione Onda. Nell’occasione potranno essere effettuate, su prenotazione telefonica (solo domani, lunedì 13 ottobre), visite gratuite nell’ambulatorio di Endocrinologia e in quello di Ginecologia.

Le visite ginecologiche con ecografia per le donne in menopausa si terranno venerdì, 17 ottobre, e dovranno essere prenotate nella sola giornata di lunedì 13 ottobre, dalle 10.00 alle 12.00, chiamando il numero 0789 552912. Le visite endocrinologiche si svolgeranno invece sabato, 18 ottobre, e saranno mirate all’approfondimento della Dislipidemia (ipercolesterolima/ipertrigliceridemia) con calcolo del rischio cardiovascolare nelle donne in menopausa. Le prenotazioni potranno essere effettuate sempre nella sola giornata di lunedì 13 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 al numero di telefono 0789 552801.

L’iniziativa, scrive la Asl Gallura, si pone l'obiettivo di sensibilizzare le donne sui cambiamenti che accompagnano la menopausa e sulle strategie comportamentali, diagnostiche e terapeutiche che consentono, non solo di migliorare i disturbi che connotano le problematiche a breve termine, ma anche di prevenire e ridurre le complicanze a medio-lungo termine, come le malattie cardiovascolari, l'osteoporosi e le demenze.

