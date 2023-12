È arrivato alle 16.30, su una berlina nera e i vetri oscurati, per gli ultimi accordi di suoni, strumenti e luci, quando ad aspettare l'apertura dei cancelli, prevista alle 18.30, c'era già un centinaio di persone.

«Ciao a tutti», ha detto Zucchero Fornaciari, dal palco del Molo Brin di Olbia, per l'ultimo sound check prima del concerto. Quasi un'anteprima, dal palco suona la base (remix) di Diavolo in me, brano con cui, all'arena di Campovolo durante una serata dedicata alle popolazioni dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione, Sugar ha duettato con Salmo, che stanotte chiude i festeggiamenti di Capodanno dopo un'ora e mezza di show e, a Olbia, c'è grande attesa per la replica.

Oltre un'ora di prove generali, in scaletta anche Il mare (impetuoso al tramonto sali sulla luna e dietro una tendina di stelle).

Impeccabile (per ora) la macchina organizzativa, sul molo Bosazza è stato allestito un maxi schermo per consentire agli avventori che non trovano spazio ai piedi del palco di brindare con le star da vicino. Stamattina, il cantante emiliano ha fatto un salto nella spiaggia de Lo Squalo, sul litorale olbiese, per un pranzo vista mare.

