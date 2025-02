Atto vandalico nella chiesa di San Vittore a Olbia: nella notte sono stati distrutti i candelabri sull'altare e sporcato il pavimento.

A denunciare l'accaduto, il Comitato San Vittore che, sui social postando alcune foto, scrive: «Vi mostriamo come abbiamo trovato la chiesa, siamo immensamente dispiaciuti di aver avuto una sorpresa del genere e ci auguriamo che gesti simili non abbiano seguito e non si ripetano».

Il pavimento sporcato (foto da facebook)

La chiesetta campestre dedicata al primo vescovo della diocesi gallurese rimane sempre aperta: «Nonostante le preoccupazioni, lasciamo sempre le porte aperte per consentire a chiunque di visitarla in qualsiasi momento ma, purtroppo, qualcuno non ha meritato la nostra fiducia», aggiunge il comitato, ringraziando padre Amedeo per la segnalazione.

© Riproduzione riservata