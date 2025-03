Parte il 10 marzo all’Olbia Community Hub una settimana di sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. In occasione della “Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla”, che cade il 15 di questo mese, le iniziative organizzate saranno volte a sensibilizzare e informare la comunità su queste patologie complesse, che colpiscono persone di ogni età e genere, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza sull’importanza di una relazione equilibrata con il cibo e sul ruolo cruciale della prevenzione e del supporto psicologico.

Gli appuntamenti iniziano fin dal mattino; per tutta la settimana, dalle 9.30 alle 11.30, il Ristocaffè ospita “La Buona Colazione”, un’iniziativa già collaudata che promuove l’importanza di un’alimentazione sana a partire dal primo pasto della giornata; per partecipare è necessaria l’iscrizione, gratuita, all’Olbia Community Hub. Martedì 11 marzo, dalle 10 alle 12, l’approfondimento “Oltre il cibo: conoscere e comprendere i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione”, a cura della psicologa Serena Mutzu, attiva nel servizio di supporto della Panchina Solidale, per imparare a riconoscere i campanelli d’allarme dei disturbi del comportamento alimentare. Sabato 15 marzo, a conclusione dell’iniziativa, sarà allestito un punto informativo presso il Mercato Contadino, dove sarà possibile ricevere materiali e consigli utili su come riconoscere e affrontare queste problematiche.

I temi saranno trattati anche dalla webradio dell’Olbia Community Hub, che dedicherà grande spazio dando voce a esperti e testimonianze per sensibilizzare sull’argomento mentre sempre attivi rimangono l’appuntamento del giovedì, dalle 11:00 alle 15:00, con la biologa nutrizionista Stefania Frau, disponibile per consulenze mirate all’educazione alimentare nello sportello del nutrizionista di comunità e il sostegno concreto della Panchina Solidale, un servizio gratuito di ascolto e supporto psicologico per chi sta affrontando momenti di difficoltà.

Durante l’intera settimana verrà realizzata un’opera d’arte collaborativa, aperta a tutta la cittadinanza, per coinvolgere attivamente la comunità nella riflessione su questo importante argomento.

