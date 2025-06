Un mucchio di vestiti usati, gettati senza cura davanti all’ingresso del punto Caritas della Parrocchia della Sacra Famiglia. Non è la prima volta che succede, denunciano i volontari. Un gesto che si traduce in un inutile spreco di aiuti e irrispettoso per chi necessita.

La denuncia arriva dai social dove è stata postata la foto dei sacchi e delle cassette piene di abiti.

«Ancora una volta hanno usato l’ingresso Caritas come discarica abusiva lasciando questo scempio. – sottolinea il testo - Non abbiamo magazzini per conservare gli indumenti fuori stagione, essendo anche pochi volontari raccogliamo quello che serve e lo distribuiamo immediatamente. Passiamo molto tempo a buttare le schifezze che ci portano e che neanche il centro rifiuti è disposto a continuare ad accettare. La situazione è sempre più insostenibile, chiedo di condividere questo appello e se c’è qualcuno che ci può aiutare a risolvere questo problema si faccia avanti».

Gli indumenti lasciati incustoditi all’aperto, sparpagliati da cani, gatti randagi e rovistatori non solo trasformano l’area in un immondezzaio a cielo aperto ma diventano inutilizzabili e finiscono nella spazzatura. «Non è possibile lasciare tutto in vista – spiegano i volontari – perché ciò che viene donato sarà indossato da persone che, anche se povere, non hanno perso la loro dignità». Dalla Caritas l’appello alla responsabilità: «Donare sì, ma con attenzione e rispetto, nei giorni e negli orari indicati, e solo quando è garantita la presenza dei volontari. Il gesto di solidarietà non può trasformarsi in degrado».

