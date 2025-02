Non solo l'intitolazione dell'aeroporto, già annunciata dal sindaco, Settimo Nizzi, a pochi giorni dalla scomparsa, anche una statua in granito gallurese per ricordare il principe della Costa Smeralda.

A Olbia è stata approvata con l'unanimità del Consiglio comunale la delibera in onore di “S.A. Principe Karim Aga Khan, in memoria di un'anima gentile”, a cui è stata dedicata la seduta convocata oggi.

«Abbiamo chiesto l'intitolazione del nostro aeroporto perché vogliamo che da un luogo così strategico possa continuare a essere ricordata una persona che non ha avuto uguali nella storia del nostro territorio», ha detto Nizzi, specificando che, per il momento la proposta ha incassato il parere positivo di tre enti competenti su cinque.

Non basta. «Per dare a tutti l'opportunità di vederlo e di conoscerlo a chi non ne ha avuto il privilegio, costruiremo un monumento, la cui sagoma sarà decisa dalla famiglia del Principe che indicherà anche l'artista che lo realizzerà», ha specificato il sindaco, aggiungendo che l'ubicazione dell'opera (in un posto degno della sua importanza) sarà decisa in occasione dell'approvazione del progetto.

All'assemblea civica aperta, hanno partecipato il vicepresidente della Regione, Giuseppe Meloni, l'amministrazione delegato di Geasar, Silvio Pippobello, e l'architetto che ha collaborato per mezzo secolo con Karim Aga Khan, Enzo Satta.

© Riproduzione riservata