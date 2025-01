Ad Olbia tornano i carri di Carnevale. Dopo lo stop dell’anno scorso, l’Associazione Amici del Carnevale olbiese ha annunciato il ritorno delle sfilate dei carri allegorici, previste domenica 2 Marzo e martedì 4 Marzo. Per gli organizzatori l’importante traguardo dei vent’anni di attività. «Questa pare la volta buona per riuscire a ripartire - commenta Ciro Amendola, presidente dell’ Associazione - stiamo pianificando tutto e la gente sta rispondendo con grande interesse. Grazie al reperimento del capannone alcuni carri in lavorazione sono già a buon punto; l’anno scorso abbiamo tenuto in vita alcuni appuntamenti per non chiudere tutto ma la mancanza delle sfilate si è fatta sentire. Olbia merita di avere un Carnevale, come lo ha sempre avuto, che l’associazione ha contribuito ad ampliare e organizzare».

Su carrasegare olbiese, insomma, promette di tornare in grande stile con eventi che partiranno il 27 febbraio (giovedì grasso) per concludersi martedì grasso con la premiazione dei carri. A questo proposito l’associazione ha recentemente rilanciato un appello. «Cittadini, associazioni, artisti e artigiani che hanno la passione, la voglia e le competenze per contribuire alla creazione dei carri allegorici, è il momento di unire le forze e iniziare a progettare insieme i protagonisti di questa straordinaria festa - si legge nella nota - Se avete idee, tempo da dedicare o semplicemente il desiderio di partecipare attivamente alla realizzazione del Carnevale Olbiese 2025, contattateci subito. Non importa se siete esperti costruttori o alle prime armi, quello che conta è l’entusiasmo e la voglia di collaborare per dare vita a un evento che renda orgogliosa tutta la città».

Tra i temi di quest’anno Pinocchio e i “Burattini scatenati 2.0” del gruppo Le chiacchere e con le coreografie di Stage One Olbia Danza, “Red Carpet- Vip al tappeto” di Team dance Tolly Bonaventura e Manu e il Gruppo Zoosp che festeggia i 40 anni dal primo carro con il tema “Dragon Ball”.

