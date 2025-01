Arrestato in flagranza di reato, con l'accusa di traffico di stupefacenti. È la misura per un ventiduenne serbo, che aveva con sé su un minivan a noleggio un carico consistente di droga: l'episodio è avvenuto nella mattinata del 15 gennaio, al porto di Olbia, con l’intervento del gruppo locale della Guardia di finanza.

L'operazione delle Fiamme gialle è cominciata durante i controlli di routine su mezzi e passeggeri in arrivo dalla motonave Moby proveniente da Civitavecchia. Il ventiduenne, che aveva un mezzo con targa estera, aveva un atteggiamento sospetto e non avevano convinto nemmeno i motivi del suo viaggio. Per questo, si è proceduto con un controllo più accurato assieme alle unità cinofile.

Il cane antidroga Joy, attirato dal mezzo, ha portato a svolgere una perquisizione più approfondita all'interno del minivan. Con la scoperta di un sofisticato doppiofondo, nascosto nell'abitacolo e con un sistema di apertura meccanica: all'interno presenti 10 panetti di cocaina, dal peso complessivo di circa 11 chili.

Il corriere è stato quindi arrestato e condotto nella Casa circondariale, a disposizione della Procura di Tempio.

