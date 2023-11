Stop agli alcolici nel centro storico: il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, con un'ordinanza firmata questa mattina, vieta il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nel quadrilatero della movida cittadina.

Fino al 15 gennaio prossimo, in Piazza Regina Margherita, in Piazza Matteotti, nel tratto di via Regina Elena che collega le due piazze, in Piazza Mercato e nel tratto di via Acquedotto che la unisce con Piazza Matteotti, è vietato bere alcolici e superalcolici per tutto il giorno (notte compresa) ed è bandita anche la vendita per asporto dalle 19 fino alle 8:30.

Il consumo di alcol è consentito solo nei locali preposti alla loro somministrazione, inclusi i dehors. La misura adottata dal primo cittadino è volta a tutelare l'ordine pubblico e il decoro urbano.

«L’area del centro storico è stata recentemente teatro di alcuni episodi che compromettono le comuni regole di vita civile, causati, nella maggior parte dei casi, dal consumo prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche», ha spiegato Nizzi.

