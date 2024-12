Incidente stradale nella tarda serata di domenica a Olbia, in via Tre Venezie. Per cause in fase di accertamento, tre auto si sono scontrate riportando danni piuttosto ingenti.

Tra chi era all'interno delle vetture, per uno degli occupanti si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco per estrarlo dall'abitacolo. Il ferito è stato poi portato all'ospedale di Olbia dall'ambulanza del 118.

Una delle auto coinvolte nell'incidente in via Tre Venezie a Olbia (foto vigili del fuoco)

Sul posto presente anche la Polizia stradale per i primi rilievi.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata