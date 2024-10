Olbia è pronta ad accogliere la “Passeggiata in Rosa”, evento organizzato dalla sezione cittadina della Fidapa Bpw Italy in collaborazione con la sezione capofila di Senigallia. Domenica 6 Ottobre, l’ appuntamento è alle 10.30 in Corso Principe Umberto, davanti alla ruota panoramica. Solidarietà, attenzione alla salute e sensibilizzazione sulla prevenzione delle malattie oncologiche, la manifestazione, con il patrocino del Comune di Olbia, accende i riflettori sul supporto necessario alle donne colpite dalla malattia.

Tutti sono invitati a partecipare e ad indossare una maglietta rosa, simbolo della lotta al cancro, e ad affrontare il percorso di circa 3 Km che passerà da Via Nanni fino a Via Michele Moro e al Parco Fausto Noce per fare ritorno al punto di partenza. “L’obiettivo di questa giornata è quello di promuovere la prevenzione e di incoraggiare la comunità a unirsi per una causa che tocca da vicino molte famiglie – dice la dott.ssa Isabella Simongini, presidente della sezione di Olbia di Fidapa BPW Italy - Vogliamo offrire un’occasione per stare insieme, fare movimento e, soprattutto, sensibilizzare sull’importanza della diagnosi precoce. L’evento è aperto a tutti e non richiede iscrizione”.

