L’aeroporto di Olbia si prepara a un salto di livello: dall’estate 2026 partirà il primo collegamento intercontinentale diretto con New York.

La novità arriva da Delta Air Lines, che ha scelto la Sardegna come nuova destinazione grazie al voto dei membri del programma SkyMiles nell’ambito del contest “Route Race”.L’iniziativa, che ha coinvolto migliaia di viaggiatori, ha premiato l’Isola, garantendole l’ingresso nella rete dei voli transatlantici della compagnia americana.

Il nuovo servizio segna un passaggio storico per la Gallura, con l’apertura di una rotta che permetterà a passeggeri e turisti di raggiungere direttamente gli Stati Uniti.

