Due giovani sono stati arrestati a Olbia, perché ritenuti responsabili di possesso di droga con finalità di spaccio. L'episodio nasce da un'attività di controllo nel territorio comunale, avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, dove i militari hanno sottoposto uno dei due ragazzi a perquisizione: è stato trovato in possesso di uno spinello di hashish.

Dopo il ritrovamento, la perquisizione è stata estesa alla sua abitazione, che occupa assieme a un amico: lì, i carabinieri hanno individuato 340 grammi di marijuana e oltre 120 di cocaina, in parte conservata in pietra e in parte già suddivisa in piccole dosi pronte alla cessione. In aggiunta, in casa erano presenti anche due bilancini di precisione e vario materiale utile al confezionamento della droga. Il tutto nascosto all'interno delle camere da letto dei giovani.

A seguito della perquisizione, i due sono stati arrestati e sottoposti alla misura dei domiciliari. Si attende l'udienza di convalida.

(Unioneonline/r.sp.)

© Riproduzione riservata