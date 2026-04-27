Si parte dal romanzo Il giocatore di Fëdor Dostoevskij per raccontare e prevenire la ludopatia attraverso le pagine più importanti della letteratura mondiale.

Il dipartimento di salute mentale e dipendenze della Asl Gallura ha organizzato il ciclo di incontri La letteratura e il demone dell'azzardo, nell'ambito del Piano d'azione della Regione sul gioco d'azzardo patologico, che si svolgeranno a partire dal 30 aprile nella biblioteca civica simpliciana a Olbia.

«L'iniziativa vuole essere un viaggio narrativo che utilizza la letteratura come specchio per osservare le dinamiche della dipendenza, i meccanismi psicologici e le conseguenze sociali del gioco d'azzardo con l'obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza, educare alla consapevolezza e informare sugli strumenti di prevenzione e aiuto disponibili sul territorio», ha spiegato la psicoterapeuta referente del Piano Gap in Gallura, Laura Viscosi.

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