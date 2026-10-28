Nega tutto Mohamed Abdou Elchodary, il ventenne egiziano arrestato dai Carabinieri con l’accusa di avere accoltellato a morte il pugliese Pietro Sciusco.

Il ragazzo ha parlato dentro la caserma dei Carabinieri di Olbia respingendo tutte le accuse. Stando al poco che trapela dalle indagini, Elchodary si trova a Olbia da qualche mese ed è arrivato in Gallura da Roma. Non ha casa, non ha un lavoro e farebbe uso di cocaina (circostanza ancora tutta da verificare). Dopo avere accoltellato Sciusco nel centralissimo corso Umberto si è rifugiato in un cantiere edile di una casa in ristrutturazione in via Genova. Gli investigatori dell’Arma, coordinati dal colonnello Nicola Pilia, stanno cercando il movente della colluttazione conclusa con i fendenti diretti al torace della vittima. Non è escluso che Mohamed Abdou Elchodary e Pietro Sciusco abbiano litigato sotto l’effetto di alcol e droga. Nessun commento da parte dei difensori del ragazzo egiziano, Aurora Masu e Giuseppe De Meo. Il ragazzo egiziano è stato trasferito a Bancali, le indagini sono coordinate dalla pm Noemi Mancini.

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