Il Comitato Ricerche Storiche Maddalenine, fondato da Antonio Frau agli inizi degli anni Duemila, lavora a una nuova pubblicazione dedicata alla storia dell’arcipelago. Tra gli argomenti, le vicende del palazzo comunale e gli studi archeologici. Annunciata anche una novità: la pubblicazione online degli indici e delle sintesi degli articoli per agevolare le ricerche degli studiosi. Il decimo numero dell’Almanacco Maddalenino è in preparazione e potrebbe vedere la luce nel 2027. Lo annuncia Antonio Frau, presidente del Corisma, il Comitato Ricerche Storiche Maddalenine, fondato agli inizi del Duemila per riunire studiosi e appassionati della storia dell’arcipelago.

Tra i protagonisti dell’associazione, Salvatore Sanna, Giovanna Sotgiu, Alberto Sega, Giusto Davoli. Ciascuno ha contribuito con competenze specifiche, attraverso ricerche bibliografiche e documenti recuperati negli archivi. «Noi siamo dei ricercatori più che storici», precisa Frau, ricordando il lavoro svolto per approfondire vicende spesso tramandate senza adeguati riscontri documentali.

Il principale risultato di questa attività è l’Almanacco Maddalenino, realizzato negli anni anche grazie al sostegno dell’editore Paolo Sorba. Nel prossimo volume troveranno spazio nuovi contributi archeologici di Di Fraia, studi di Giovanna Soggiu e una ricerca dello stesso Frau dedicata alla storia del palazzo comunale.

Intanto il Corisma prepara una novità: rendere disponibili in rete gli indici e le sintesi degli articoli pubblicati, per facilitarne la consultazione senza sostituire l'edizione cartacea. Per il decimo Almanacco, la cui uscita dipende anche dal completamento dell’indice, Frau indica il prossimo anno come possibile data di pubblicazione.

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