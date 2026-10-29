Abbanoa gestirà il servizio idrico integrato sino al 2034. Lo ha deciso l’Egas che ha anche approvato a maggioranza l’aggiornamento delle tariffe. Le decisioni sono state illustrate dal presidente Fabio Albieri e dal direttore generale Andrea Cappelli.

«Non è una semplice proroga – sottolinea Albieri – ma una scelta che dà una prospettiva al servizio idrico in Sardegna. Valorizziamo la politica dell’acqua pubblica».

Dalla svolta scaturiscono nuovi investimenti per il 2026-2034: 1,846 miliardi di euro, di cui 826 attraverso contributi pubblici. Viene previsto un abbassamento delle tariffe dello 0.5% a partire dal 2027. Egas intende inoltre rafforzare il monitoraggio sul gestore. Un momento di verifica è in programma nel 2031.

Alla seduta del comitato istituzionale d’ambito dell’ Egas, che ha sancito l’estensione dell’affidamento del servizio idrico ad Abbanoa, non hanno partecipato i sindaci Massimo Zedda (Cagliari), Pietro Cocco (Gonnesa), Antonello Idini (Padru), Maurizio Sirca (Sarule), Massimo Mulas (Porto Torres).

«Per l’importanza della decisione avrei auspicato la presenza di tutti i componenti del comitato. Esprimo per questo il mio rammarico», ha commentato Fabio Albieri visibilmente contrariato per le assenze legate a contrasti di natura politica non ancora sanati.

Nel video il presidente dell’Egas Fabio Albieri.

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