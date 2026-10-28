Uno sportello psicologico per sostenere gli studenti nelle difficoltà scolastiche e personali e un mediatore culturale per favorire l'integrazione degli alunni stranieri. Sono i due interventi approvati dalla Giunta comunale di Santa Teresa Gallura per l'anno scolastico 2026-2027, destinati all'Istituto comprensivo «P.F.M. Magnon – A. Compagnone». L'Amministrazione comunale di Santa Teresa Gallura ha deciso di affiancare all'attivazione del servizio di assistenza psicologica la prosecuzione del progetto «Il mediatore culturale a scuola», già avviato negli anni precedenti. Due strumenti differenti, accomunati dall'obiettivo di sostenere il percorso educativo e favorire l'inclusione.

Lo sportello psicologico sarà rivolto non soltanto agli alunni, ma anche agli insegnanti e alle famiglie. L'intento è offrire uno spazio di ascolto e orientamento, utile ad affrontare situazioni di disagio legate allo studio, ai rapporti interpersonali e alle difficoltà dell'adolescenza. Un servizio che potrà rappresentare un'opportunità anche per i nuclei familiari che non dispongono delle risorse necessarie per rivolgersi a professionisti privati. La figura del mediatore culturale avrà invece il compito di agevolare l'inserimento degli studenti di origine straniera, contribuendo a superare gli ostacoli linguistici e culturali che possono rendere più difficile la partecipazione alla vita scolastica.

«La collaborazione con la scuola è per noi fondamentale e vogliamo rafforzarla sempre di più, perché crediamo che ogni ragazzo meriti attenzione e sostegno nel proprio percorso», afferma l'assessora alla Pubblica Istruzione Tiziana Cirotto. Le due misure rientrano nelle iniziative comunali a sostegno del diritto allo studio, con particolare attenzione al benessere degli studenti e al rapporto tra scuola e famiglie.

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