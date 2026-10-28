Un giovane poco più che ventenne, di origini egiziane, è stato prelevato dai carabinieri da un edificio abbandonato in via Genova, nel cuore di Olbia.

Stando indiscrezioni si tratta della persona ricercata per l’omicidio di Corso Umberto, avvenuto nel pomeriggio di ieri.

La persona fermata dai militari del nucleo radiomobile di Olbia, sempre stando al poco che trapela dalle indagini, si era nascosta in un edificio abbandonato.

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