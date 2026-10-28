La svolta
28 ottobre 2026 alle 14:00aggiornato il 28 ottobre 2026 alle 14:09
Olbia, omicidio in Corso Umberto: fermato un giovaneSi tratta dell’egiziano ricercato dai carabinieri, era nascosto in un edificio abbandonato
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Un giovane poco più che ventenne, di origini egiziane, è stato prelevato dai carabinieri da un edificio abbandonato in via Genova, nel cuore di Olbia.
Stando indiscrezioni si tratta della persona ricercata per l’omicidio di Corso Umberto, avvenuto nel pomeriggio di ieri.
La persona fermata dai militari del nucleo radiomobile di Olbia, sempre stando al poco che trapela dalle indagini, si era nascosta in un edificio abbandonato.
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