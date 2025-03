Cozza mascherata vs galletto Frisjola, il redivivo Carnevale olbiese - che ha dovuto rinunciare alla sfilata di domenica, causa una forte pioggia - rinvigorisce la rivalità tra le cittadine galluresi. Tutto si gioca sui social, a colpi di vignette satiriche, dove al pennuto che divora un bel piatto di cozze, apparso nei giorni scorsi, è arrivata la risposta della giovane mascotte olbiese intenta a portare al guinzaglio il simpatico galletto blu.

Goliardia e sarcasmo che in città attendono la prima uscita dei carri e dei gruppi a piedi prevista per domani, a partire dalle 15.00 da Via Escrivà, a rallegrare il centro storico attraversando il lungomare. Ad aprire la sfilata le Majorettes T. Spano e la Banda “F.Mibelli” seguiti dai gruppi a piedi Stitch, Alice nel paese delle meraviglie e Bevengers. Tra i carri: Pinocchio e i Burattini scatenati 2.0, interpretazione carnevalesca della classica storia di Pinocchio, curata dal gruppo Le Chiacchiere, Super Mario direttamente dal mondo dei videogiochi, del Gruppo Euphoria, e Red Carpet - Vip al tappeto, che celebra le star del cinema e della musica, realizzato da Team Dance Tolly Bonaventura e Manu. Al termine, in piazza Elena di Gallura premiazioni, musica dal vivo e djset.

© Riproduzione riservata