Un flash mob per dire no al bullismo, tutti ‘Insieme per sensibilizzare la comunità’: nella Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, oggi, gli alunni della scuola primaria Santa Maria coinvolgendo gli studenti della secondaria Armando Diaz di Olbia sono scesi nel cortile della scuola per “fare la differenza!”

Rispetto reciproco, gentilezza, solidarietà e coraggio, i messaggi lanciati con l'iniziativa, guidata dall'insegnante e referente per i fenomeni di contrasto al bullismo e cyberbullismo del terzo circolo didattico di Olbia, Manuela Dulcis. «Questo flash mob non è solo un momento di intrattenimento ma simboleggia l'unità contro la solitudine, la forza contro la paura e l'amore contro l'odio», ha detto la docente.

E ha aggiunto: «La collaborazione tra gli alunni delle elementari e gli studenti delle medie costituisce un esempio di come ragazzi che appartengono a diversi gradi di istruzione possano condividere una causa comune, esempio per tutta la comunità».

