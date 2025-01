Collaborare per promuovere i valori del volontariato e mettere insieme le risorse per sostenere le persone in difficoltà. È stato firmato, questa mattina, un protocollo d'intesa tra Confcommercio Nord Sardegna e Croce Rossa Italiana Comitato di Olbia, della durata di due anni, per ottimizzare gli sforzi fatti dalle due associazioni a sostegno del sociale.

Tra i progetti, LISA - lavoro inclusione sviluppo autonomia - per favorire l'inclusione lavorativa delle persone in condizioni di svantaggio, mettendo in comunicazione aziende alla ricerca di personale e potenziali lavoratori. E azioni tese a contrastare l'esclusione e l'emarginazione tra le quali attività di monitoraggio e assistenza alle persone senza fissa dimora e a quelle con difficoltà di accesso ai servizi sanitari e ai farmaci di prima necessità, anche attraverso iniziative di raccolta di medicine. "A Olbia, assistiamo circa quattrocento famiglie con vari bisogni, da quelli alimentari a quelli di ricerca di lavoro e in città ci sono circa trenta persone senza tetto di cui il 30 per cento è un vicino di casa", ha detto il presidente del comitato olbiese di CRI, Mirko Contu, specificando che con il servizio di Unità di strada, partito a novembre scorso, fino a oggi sono state aiutate quarantacinque persone. "Questo protocollo mira a sensibilizzare i commercianti e la Confcommercio metterà a disposizione risorse professionali e strutture a supporto dei progetti e delle iniziative di welfare sociale", ha aggiunto il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu.

