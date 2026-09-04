Gravissimo episodio nella tarda serata di oggi – 4 settembre - a Olbia, all’interno di un ristorante di Corso Umberto. Un uomo, armato di coltello, avrebbe aggredito una cassiera, moglie del titolare del locale, accoltellandola alla gola. Diversi dipendenti sono intervenuti per difenderla e lo hanno inseguito per le cucine, ma l’uomo ha continuato a sferrare fendenti all’impazzata colpendo altre persone.

I feriti sarebbero almeno quattro e fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il responsabile dell’aggressione e dell’accoltellamento sarebbe stato già arrestato dal Personale del commissariato di Olbia. Gli agenti avrebbero avuto non poche difficoltà ad immobilizzarlo. A quanto si apprende, sarebbe un uomo di origine straniera, un maghrebino.

Foto di Caterina De Roberto

Le ragioni della dell’aggressione sono in via di accertamento, ma i fatti si sono verificati in una zona della città gallurese già teatro di gravissimi episodi di violenza.

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