Gravissimo episodio nella tarda serata di oggi – 4 settembre - a Olbia, all’interno di un ristorante di Corso Umberto. Un uomo, armato di coltello, avrebbe aggredito una cassiera, moglie del titolare del locale, accoltellandola alla gola. Diversi dipendenti sono intervenuti per difenderla e lo hanno inseguito per le cucine, ma l’uomo ha continuato a sferrare fendenti all’impazzata colpendo altre persone.

I feriti sarebbero almeno quattro e fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il responsabile dell’aggressione e dell’accoltellamento sarebbe stato già arrestato dal Personale del commissariato di Olbia. Gli agenti avrebbero avuto non poche difficoltà ad immobilizzarlo. A quanto si apprende, sarebbe un uomo di origine straniera, un maghrebino.

Foto di Caterina De Roberto
Foto di Caterina De Roberto
Foto di Caterina De Roberto

Le ragioni della dell’aggressione sono in via di accertamento, ma i fatti si sono verificati in una zona della città gallurese già teatro di gravissimi episodi di violenza.

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