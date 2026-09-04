Un anziano è stato raggirato e rapinato in casa da due banditi vestiti da finanzieri, l’aggressione è avvenuta giovedì sera nel cuore di Arzachena.

I banditi sono riusciti ad arrivare sino al centralissimo viale Costa Smeralda, dove vive la vittima. Stando al poco che trapela dalle indagini i rapinatori si sono presentati all’ingresso della casa dell’anziano e poi hanno chiesto di entrare per un controllo, qualificandosi come personale delle Fiamme Gialle.

Il pensionato, una persona con un patrimonio consistente, è stato ingannato e poi costretto ad aprire una cassaforte all’interno della quale c’era una somma in contanti. I rapinatori avrebbero portato via circa diecimila euro. Sarebbero state prese anche delle armi da fuoco. Dopo il colpo i banditi si sono allontanati facendo perdere le tracce. La persona aggredita e rapinata è in buone condizioni, non ha riportato traumi e ferite.

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